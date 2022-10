ROCCARAINOLA: Sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’associazione no profit UniRocca e l’istituto comprensivo San Giovanni 1. Si punta a realizzare iniziative sociali per i giovani e gli anziani.

Volontariato sociale e scuola insieme per i giovani e gli anziani. Sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’associazione no profit UniRocca e l’istituto comprensivo San Giovanni 1. L’accordo è stato siglato in mattinata con le firme poste in calce al documento dalla dirigente scolastica Angela Scaiancalepore e dal presidente dell’UniRocca Michele Miele. Tanti i progetti in cantiere tra cui quello di coinvolgere i ragazzi in percorsi sociali ed inclusivi volti a valorizzare memoria e radici tra cui le tradizioni culinarie del territorio e antichi usi e costumi. L’accordo ora c’è. La scuola ha immediatamente risposto alla spinta che viene dall’extra scuola. E’ stato un sabato di impegno sociale quello che nella tarda mattinata ha coinvolto la scuola di via San Nicola. Un istituto aperto al territorio diventato un faro per l’intera comunità. Il motto dell’ associazione di promozione sociale “Unione Roccarainola” è “Attivi, Creativi, Coesivi”. Interessante è l’articolo 5 del protocollo sottoscritto dove l’ associazione “UNIROCCA” si impegna a istituire un premio annuale diretto allo studente o agli studenti nonché docenti e personale che si sono distinti durante l’anno scolastico.

Si parte con l’esclusivo perseguimento di obiettivi di promozione umana, culturale, sociale e sportiva. E non solo: promuovere, divulgare, sostenere e perseguire le attività educative, espressive, culturali, sociali e ricreative rivolte a tutti i soci e a terzi. L’Associazione si prefigge tramite l’organizzazione di eventi a perseguire e promuovere quelle attività culturali ed aggregative per la diffusione dei valori sociali, civili e morali attraverso incontri tra i soci e ad instaurare un positivo e produttivo rapporto con le istituzioni e con le associazioni del territorio.

