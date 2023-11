ROCCARAINOLA. MOSTRA INTERNAZIONALE DI MAIL ART ” FUORI DALLA FINESTRA : IL MIO MONDO” a cura di Generoso Vella e Raffaella De Stefano

Il mondo visibile e invisibile, oltre alla finestra. Questo è il tema della mostra internazionale di arte postale organizzata dall’Associazione “Nel segno dell’arte” di Avellino con il Museo civico ” Luigi D’Avanzo” di Roccarainola ( NA ) . Un percorso espositivo che si articola attraverso opere, rigorosamente 20 x 20 cm, in cui ciascun artista ha riprodotto le atmosfere e le prospettive del proprio mondo interiore o le luci, le forme e i colori della realta’ che lo circonda.

Un esercizio molto utile per raccontare gli scenari del nostro tempo ma anche per scoprire che mondo nuovo puo’ produrre la fantasia e i sentimenti di un artista.

Hanno aderito 250 artisti da 32 nazioni e per la precisione da Argentina , Austria , Bangladesh , Belgio , Bielorussia , Brasile ,Canada , Cile , Colombia , Costa Rica, Cuba , Ecuador , El Salvador , Francia , Germania , Giappone , India , Italia ,Macedonia , Messico , Paesi Bassi , Paraguay , Polonia,Regno Unito ,Russia, Serbia -,Spagna – Turchia – Ungheria – Usa -Venezuela.

Attraverso il fenomeno della mail art si espande il concetto di unione da provenienze lontane e diverse facendo dell’arte un modo per accorciare le distanze geografiche, culturali e ideologiche.

La mail art o arte postale è una forma d’arte inventata dall’americano Ray Johnson, che nel 1962 ha dato il via al primo esperimento inviando , tramite posta le sue creazioni in tutto il mondo. Questo movimento è considerato il piu’ democratico poiche’ aperto a chiunque abbia accesso al servizio postale e tutti possono partecipare. Dagli anni sessanta ad oggi la comunita’ di artisti postali è diventata la piu’ numerosa del mondo e hanno permesso alla mail art di diventare il movimento artistico più longevo della storia dell’arte.

Sabato 18 novembre alle 18.30 la cerimonia di apertura con gli interventi critici dei curatori Generoso Vella e Raffaella De Stefano alla presenza del Sindaco di Roccarainola Giuseppe Russo, del presidente del consiglio comunale con delega alla cultura Giovanni Sirignano e del Presidente del Museo civico Carmine Centrella.

La mostra è visitabile dal 18 al 30 novembre 2023 su appuntamento dalle 18,00 alle 20.00 con ingresso libero. Per prenotarsi contattare il Museo civico di Roccarainola su Messanger di Facebook.

Espongono le loro opere : Abajkovics Péter – Agar Meral – Agrawal Ram Krishna – Alemanno Ariel – Anil Ayse – Anna Wajda – Aragon Ramírez María- Araujo Gersilmar – Argiolas Andreina – Aslan Engin – Baña Sabela – Barducci Piero – Batlle Mme Annie – Bayarri Nieves Salvador – Beltrame Silvana – Benedetti Luciana – Benitez Odila – Bergamini Luisa – Bermudez Josefina – Bianchini Lorena – Bicocca Modesto – Bifulco Maria – Blanca Llerandi – Blazquez Emilio – Bonifazi Monica – Borocz Haydee – Braglia Marzia – Bucci Rossana -Caccavale Alfonso – Caccaro Mirta – Campanini Silla – Capuano Guido – Caro Lucia -Carma- Carre’ Christiane – Castejon Victor Silva – Castillo Maria – Castro Adriana – Castro Mello Suely -Castro Acosta Freddy Robert – Catanzaro Claudia – Cazzaro Maria Teresa – Cesare Serafino –Chiarello Laura -Clennell Lynette – Colangelo Tiziana – Colombo Carla – Coppola Vittoria – Corina Nani – Corsitto Carmela – Costa Mariella – Cotellessa Giuliano – Coto Karl -Crivellari Antonio – Cruz Eligio Linarez Guedez – Czech Adam -D’angelo Flora – D’avanzo Lina – Danicek Renata – De Cesario Giorgio – De Cicco Mario – De Lourdes Endara Maria – De Luca Alessandra – De Marchi Gherini Antonio – De Riggi Maria – De Santiago Enrique – De Stefani Adolfina – De Stefano Raffaella – Dell’aquila Ciro – Della Monica Kodama Teresa Cristina – Delle Donne Carmen – Di Pardo Carla – Divoto Christian -Diaz Johanna – Durán Trinidad -Dutta Annie -Farina Cinzia – Favaro Lara – Fergnachino Margherita – Feruglio Claudio – Figueroa Debora -Fiore Silvana – Furia Marco- Galassi Ivo – Garces Elizabeth – Gancie Rosalie – García Torres Rosa – Gauvry Floki – Gentili Dania – Giunta Graziana – Gociol Raquel – Gonzales Mendez Domingo – Gorgulu Eren – Grazyella ( Graziella Di Grezia ) – Guadalupe Romero – _Guroga – Höfig Uwe – Iandolo Benedetta – Imbrogno Rosy – Jeamzol ( Sanabria Sánchez Alfredo) – Jimenez Miguel Karaduman Kaya – Karla Martinex – Keppler Roberto – Królikowska-Pataraia Katarzyna – Krstevski Ztlatko – La Casiniere Nicolas – La Toan Vinh – Lamadrid Felipe – Lanfranco Eugenio – Larbre Annie – Leal Angelica – Le Grottaglie Fulvio – Lei Annimüller Gabriele – Leona K – Lipp Karla – Liuzzi Oronzo – Llerandi Blanca – Loera Olga – Loreau Virginie – Luciano Patrizia – Luigetti Serse – Mabi Col – Maggi Ruggero – Mailarta – Mandarik Katerina – Manganiello Antonio – Manuel Xio Blanco – Maretto Anna Maria – Martell Rebeca – Maris Velasco Stella – Marrali Calogero – Martinez Maribel – Marzullo Gerardo – Mayo Michelangelo – Megazzini Paolo – Merone Nunzia – Merletti Liliana – Meza Malvis – Milazzo Tina – Minedi Gabi – Minichini Angela – Miseljic Jasmina – Misuzugaoka Midori – Monica Elisa – Morales Carlos Fernando – Morales Rebeca – Morosseleta Lesh – Murillo Rochi – Nakamura Keiichi – Napolitano Celeste – Natale Federico – Navarro Cortez Ignacio – Navghare Jeeja – Nikbakht Rahman – Noah Serafino – Novikova Irina – Olmeda Melita – Olivera Carmen L. – Orrigo Maria Caterina – Ortelli Oscar – Panizzolo Patrizia -Pantano Marcelo Ariel – Pasquillo Vittoria – Pavolucci Fabrizio – Pecoraro Rosella Rosa – Pepe Chiara – Perez Nilda – Perillo Tiziana – Petrillo Fiorenzo – Pierozzi Bruno – Pintus Laura – Piroska Norvath -Pozzi Paine’ Veronique – Quijada Edrin -Racconi Diego -Radovanovic Mirjana – Ramos Lazaga Carlos Miguel – Repiccioli Paola – Repillosa Sadih – Riccio Serena – Rigolli Milena – Rivas Cepeda Katty – Rizzo Rosana Irene – Rivero De Chea Yulenny Gloribeth – Rodriguez Oswaldo – Rosenberger Marcia – Rossi Lucia – Rossi Rosario- Rosso Stefania – Rumee Ruhul Karim – Ruotolo Barbara – Salanitro Enzo – Sánchez Sánchez Magaly – Sánchez Vergara Mónica – Sala Eleonora – Schiuma Alberto – Schumacher Lars – Schumacher Susanne – Secondulfo Giovanna – Serafino Cesare – Serafino Noah – Severino Domenico – Snappy – Soria Irma – Speciale Fiorentina – Spence Michael – Spina Rosa – Stevanovic Ljiliana- Strada Giovanni – Strada Renata – Strollo Michela – Tammaro Antida – Terzi Eva – Tilli Mariarosaria – Tino Vincenzo – Traverso Elisa – Tress Horst – Valerian Mzia – Vallario Anna Maria – Varrichio Francesco – Vasiljevic Jasmina Mima – Vázquez Eduardo – Vecchio Giovanna – Vella Lina – Vella Generoso – Verna Giovanni – Verstegen Joland – Vesovic Dragana – Vezquez Griselda M- Villarroel Miriam – Vittadello Antonia- Volosiuk Svetlana – Warren Simon – Zanatta Maria Esther – Zuliani Roberto – Zurita Hada e gli allievi della 3 A della scuola media S.Croce di Magliano ( Cb ) Alessandra F. – Francesca B.- Francesco F.- Giuseppe F.- Nicola C. – Luigi G.- Tony I.- Nicolas D.S. – Manila C.- Giovanni P. – Michela A.- Maria Z.- Majda J- Luigi Antonio M.- Rosa L.e Piervincenzo D.P..

Per maggiori informazioni : Facebook ” Mail art Project Generoso Vella” e “Museo “Luigi D’Avanzo” – Roccarainola NA”.