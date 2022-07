Novità per gli amanti del mercato settimanale a Roccarainola, si cambia orario con l’iniziativa dell’amministrazione comunale retta dal sindaco Giuseppe Russo dal titolo ”Mercanti sotto le stelle”. Per il mese di luglio a partire dal 5, l’orario sarà serale con tante iniziative collaterali per i più piccoli.

