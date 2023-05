ROCCARAINOLA., “Fare Impresa” la biennale della PMI. Video

Presso la “Valle eventi” a Roccarainola si è svolta venerdì 5 maggio 2023 la seconda edizione di “Fare Impresa”, la biennale della PMI. per mettere in relazione istituzioni e imprese, per migliorare lo sviluppo economico e l’innovazione tecnologica e green delle aziende associate e delle numerose associazioni confederate. All’evento sono intervenute delegazioni regionali nazionali ed estere. Ecco in allegato il nostro servizio.