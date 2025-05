Referendum 8 e 9 Giugno: continua l’attività di sensibilizzazione del Comitato del SÌ. Costituito anche il Comitato del Vallo Lauro.

Il Comitato Referendario 5Si del Baianese prosegue l’intensa attività informativa e di sensibilizzazione per i 5 SÌ in vista del referendum dell’8 e 9 giugno. In queste ultime due settimane aumenteranno le attività per arrivare all’obiettivo del quorum anche al sud e nelle aree interne: invitare le cittadine e i cittadini a recarsi al seggio e votare SÌ ai cinque quesiti referendari proposti.

Il Comitato 5Si con le attività vuole promuovere un voto consapevole e informato, attraverso un fitto calendario di appuntamenti sui territori.

Accanto al già attivo Comitato del Baianese, si è costituito anche il Comitato del Vallo Lauro, rafforzando la rete di sensibilizzazione in vista del voto dell’ 8 e 9 giugno.

Entrambi i comitati hanno stilato un fitto calendario di iniziative che si svolgeranno nelle piazze e nei mercati locali, per incontrare i cittadini, distribuire materiale informativo e confrontarsi sui temi referendari e restano disponibili anche ad ulteriori incontri, ove sollecitati, con associazioni e forum giovani locali.

Calendario delle iniziative

Comitato del Baianese:

Sabato 24 maggio – Sirignano, area mercato – ore 09:00–13:00

– Sirignano, area mercato – ore 09:00–13:00 Domenica 25 maggio – Avella, Piazza Convento – ore 09:00–13:00

– Avella, Piazza Convento – ore 09:00–13:00 Lunedì 26 maggio – Avella, area mercato – ore 09:00–13:00

– Avella, area mercato – ore 09:00–13:00 Martedì 27 maggio – Mugnano del Cardinale, area mercato – ore 09:00–13:00

– Mugnano del Cardinale, area mercato – ore 09:00–13:00 Domenica 1 giugno – Mugnano del Cardinale, località Cardinale “Chiesa” – ore 09:00–13:00

– Mugnano del Cardinale, località Cardinale “Chiesa” – ore 09:00–13:00 Domenica 1 giugno – Quadrelle, rotonda – ore 09:00–13:00

– Quadrelle, rotonda – ore 09:00–13:00 Lunedì 2 giugno – Baiano, Piazza F. Napolitano – ore 09:00–13:00

– Baiano, Piazza F. Napolitano – ore 09:00–13:00 Giovedì 5 giugno – Baiano, area mercato Piazza F. Napolitano – ore 09:00–13:00

Comitato del Vallo Lauro:

Venerdì 30 maggio – Lauro, area mercato c/o Supermercato Santaniello – ore 09:00–13:00

– Lauro, area mercato c/o Supermercato Santaniello – ore 09:00–13:00 Venerdì 6 giugno – Lauro, area mercato c/o Supermercato Santaniello – ore 09:00–13:00

Il Comitato del SÌ invita tutti a partecipare ai prossimi appuntamenti e a recarsi alle urne l’8 e 9 giugno per esprimere il proprio voto. La partecipazione è la vera forza della democrazia.

L’8 e il 9 giugno 2025 non si voterà soltanto per cinque quesiti abrogativi. Si voterà, più profondamente, sul tipo di Paese che l’Italia vuole diventare: una Repubblica fondata sulla dignità del lavoro, oppure un’azienda travestita da democrazia; un patto sociale inclusivo, oppure un condominio chiuso.

Il voto sarà uno specchio e una lente d’ingrandimento sull’Italia che vogliamo. (COMUNICATO STAMPA Comitato Referendario 5Si)