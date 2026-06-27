Real Mugnano del Cardinale, parte la nuova era: Giuseppe Rozza e Gabriele Monteforte alla guida della squadra

MUGNANO DEL CARDINALE – Volti nuovi in panchina, entusiasmo ritrovato e un progetto che guarda al futuro. Il Real Mugnano del Cardinale apre ufficialmente un nuovo capitolo della propria storia affidando la guida tecnica della prima squadra a Giuseppe Rozza e Gabriele Monteforte, due figure che conoscono profondamente il calcio e che ora sono chiamate a trasferire esperienza, carattere e ambizione dalla carriera vissuta sul campo alla panchina.

La società ha scelto di puntare su una coppia di allenatori giovane ma già ricca di competenze, convinta che il lavoro quotidiano, la cultura del sacrificio e l’attenzione alla crescita del gruppo possano rappresentare le basi per costruire una stagione da protagonisti.

Rozza e Monteforte arrivano con la voglia di dare un’identità precisa alla squadra, valorizzando il talento a disposizione e creando un ambiente competitivo, nel quale ogni giocatore possa esprimere al meglio le proprie qualità.

L’obiettivo è chiaro: far crescere il Real Mugnano del Cardinale, rendendolo una formazione sempre più solida e competitiva, senza perdere quello spirito di appartenenza che da sempre contraddistingue il club.

La società ha accolto i nuovi tecnici con un messaggio semplice ma significativo: «Siamo certi che con la vostra mentalità, la vostra dedizione e la vostra fame di calcio riuscirete a costruire qualcosa di importante. A voi il nostro più sincero in bocca al lupo».

Adesso, però, saranno il campo, gli allenamenti e i risultati a parlare. Per il Real Mugnano del Cardinale è il momento di voltare pagina e dare il via a una nuova sfida. Con una nuova guida tecnica e la stessa voglia di sognare.