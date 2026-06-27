Forino (AV): Max E Very Dance Venticinque Anni di Iridati Successi. Stasera la celebrazione presso il Teatro Gesualdo di Avellino .

Sono passati Venticinque Anni da quando due giovani maestri Ballerini Massimo Picariello e Veronica De Angelis , vuoi per passione , vuoi per scommessa decisero di creare in terra d’ Irpinia un’ attrattiva funambolica , inusuale per il tempo ed in queste zone. Si convinsero così di creare la Max e Very Dance nata come Scuola di Ballo in principio , poi diventata un vero e proprio sodalizio che attualmente ingloba varie , diverse discipline che aggregano il sociale fanno , ed hanno fatto da collante a generazioni forinesi ed irpine soprattutto nell’ ambito delle arti della Danza e del Karate. Ne è passato tempo qualcuno direbbe , diremo in tanti condito da sacrificio , fatica e sforzi da parte di Veronica e Massimo Direttori Artistici della Max e Very Dance che in questi Venticinque Anni si sono donati spasmodicamente per la loro creatura e renderla sempre più ” bella ” e inclusiva . Ma il tempo è galantuomo e ripaga sempre per gli sforzi profusi. Ora la Max e Very Dance è una grande realtà nel panorama dello sport e delle arti irpine in un percorso segnato da grandi successi , importantissime collaborazioni artistiche in ambito nazionale e risultati agonistici nella danza e nel karate da fare invidia a tante altre realtà superiori. Stasera il culmine di tutto questo nel Grande Saggio celebrativo dei 25 Anni che suggellerà un ” Patto ” di passione , amore , determinazione della Max e Very dance con il territorio forinese ed irpino pronto a ripartire più vigoroso , fluorescente , gagliardo e intraprendente di questi

” Primi Venticinque Anni di Storia “. E dalla nostra redazione un Augurio Sincero e Convinto alle nuove diplomande Alessia Picariello , Marika Faggiano , Jasmine Alessandra Scibelli .

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