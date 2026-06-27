Quadrelle, il Comitato Battenti si rafforza con tre nuovi ingressi

QUADRELLE – Continua a crescere il Comitato Battenti San Giovanni Battista, nato per custodire e tramandare una delle tradizioni religiose più sentite della comunità quadrellese. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale del direttivo, il gruppo registra già un importante segnale di partecipazione con l’ingresso di tre nuovi membri.

Entrano a far parte del Comitato Francesco Caruso, Francesco Bianco e Lorenzo De Santis, tre giovani che hanno scelto di condividere un percorso di fede, servizio e impegno che accompagnerà la comunità fino alla tradizionale manifestazione dei Battenti del 23 agosto 2026.

«Facciamo le cose seriamente e il progetto è pensato e proiettato al futuro», è il messaggio lanciato dal Comitato, che ribadisce la volontà di coinvolgere sempre più persone in un’iniziativa fondata sulla fiducia, sul desiderio di costruire e sul forte senso di appartenenza.

Il presidente Stefano Caruso sottolinea inoltre come il progetto guardi ben oltre l’organizzazione dell’edizione 2026 dei Battenti. Tra gli obiettivi del prossimo anno c’è infatti anche un’importante iniziativa rivolta alle nuove generazioni: un percorso educativo che sarà presentato alla Scuola Primaria “Alessandro Manzoni” di Quadrelle. Attraverso un’unità didattica trasversale, gli alunni saranno accompagnati alla scoperta della storia, della cultura e del significato religioso della tradizione dei Battenti.

Resta forte anche il legame con la parrocchia e con don Dario Panico, già ringraziato dal Comitato per la vicinanza dimostrata ai giovani e per il sostegno offerto fin dall’avvio di questa nuova esperienza.

Il cammino verso il 23 agosto prosegue con entusiasmo e i nuovi ingressi confermano la vitalità del gruppo, che continua a rafforzarsi coinvolgendo sempre più giovani nel segno della fede, dell’unità, della partecipazione e dell’attaccamento alle proprie radici.