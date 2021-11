Raid vandalico al Quotidiano del Sud, solidarietà di Petracca: atto vile

“Il raid vandalico perpetrato nei confronti del Quotidiano del Sud è un episodio molto grave e che va condannato senza se e senza ma”. Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca.

“Quando si prova ad attentare – continua Petracca – alla libertà di stampa e di espressione è doveroso alzare tutte quelle barriere necessarie a garantire piena agibilità democratica, soprattutto in un settore così delicato come quello dell’informazione e della comunicazione”.

“Conoscendo la tempra del direttore Gianni Festa e l’integrità della sua redazione – così conclude Maurizio Petracca – sono certo che questo gesto, vile e bieco, non sortirà alcun effetto, se non quello di continuare nell’attività di informare in maniera libera, indipendente e senza alcun condizionamento. Alla magistratura il compito di fare luce su questo grave episodio e di individuare quanto prima i responsabili”.

