“Questo Natale regala la nostra pallina solidale”. Iniziativa dell’Unitalsi Napoli

“Sarà Natale se… …se ami, doni, chiami qualcuno a stare con te… e sarà un Natale non solo per un’ora ma per un anno intero”. Questo lo slogan dell’Unitalsi Napoli, per attendere il Natale, ma ancor di più per sostenere la collezione di palline Natalizie. L’iniziativa vuole essere una testimonianza concreta per le molteplici attività associative al servizio degli ammalati e disabili.

In una suggestiva atmosfera natalizia, di colori, luci, tradizioni e sapori, l’attesa del Natale diventa una magia che invade tutti, dando a grandi e piccini, il senso dell’essere solidale.

Solidarietà che testimonia quanto la bellezza dell’amore, la fraternità e la condivisione, dell’Unitalsi Napoli si fa dono. Il dono di sé per l’altro.

Rendi solidale il tuo albero di natale, con le nostre palline Natalizie.

VI ASPETTIAMO il 27 e 28 novembre Piazza S. Caterina Via Partenope/Rotonda Diaz Via Scarlatti Portici: piazza S. Ciro Duomo di Napoli Parrocchia S. Gioacchino via Orazio Basilica S. Pietro ad AramSantuario S. Antonio Afragola. iL 5 DICEMBRE Parrocchia S. Maria degli Angeli

Il tuo sostegno alle attività dell’associazione in favore di amici disabili sul territorio della Diocesi di Napoli, metterà ali al nostro cuore e saremo angeli che portano amore. Un piccolo gesto per realizzare la speranza.

