Quadrelle: Un Incontro di Arte e Poesia per Celebrare San Francesco d’Assisi. VIDEO E FOTO

Si è tenuto oggi, venerdì 22 novembre 2024, alle ore 18:30 presso la Lucis Art Studio Gallery di Quadrelle (AV), il secondo appuntamento dell’ “Incontro di Arte e Poesia” dal titolo *“Francesco, Luce delle Menti”*, un evento che ha saputo coniugare arte, poesia e spiritualità in una serata ricca di emozioni.

Presentazioni di alto spessore culturale

La serata è stata caratterizzata da due importanti presentazioni:

“Si è fatto preghiera: San Francesco d’Assisi, otto secoli di umanità e ispirazione”, libro di Rita Pacilio, edito da RP Edizione, che ha offerto una riflessione poetica e profonda sul messaggio universale del Santo di Assisi.

– L’opera pittorica inedita di Prisco De Vivo, dal titolo “Francesco e le 5 ferite Celesti”, che ha suscitato grande interesse per la sua interpretazione intensa e simbolica.

Moderazione e ospiti

A moderare e presentare l’evento è stata Filomena Carrella, nota giornalista, che ha guidato gli interventi con professionalità e sensibilità.

Il pubblico ha potuto ascoltare i saluti introduttivi di Annamaria Silvestro, Presidente dell’Associazione Passepartout, e gli interventi di illustri ospiti come:

– Annibale Rainone, critico e poeta, che ha approfondito le tematiche artistiche e poetiche legate alla figura di San Francesco.

– Rita Pacilio, autrice del libro presentato, che ha condiviso la genesi e le ispirazioni della sua opera.

– Prisco De Vivo, artista visivo, che ha raccontato il processo creativo dietro la sua inedita opera pittorica.

– Fra Fedele Mattera OFM*, Assistente Regionale dell’Ordine Francescano Secolare, che ha offerto un toccante contributo sulla spiritualità francescana.

Una serata indimenticabile

L’evento ha saputo catturare l’attenzione dei presenti grazie alla perfetta sintesi di arte e poesia, creando un’atmosfera di raccoglimento e bellezza. Il numeroso pubblico intervenuto ha mostrato grande apprezzamento per la qualità degli interventi e l’originalità delle opere presentate.

La Lucis Art Studio Gallery, situata in Via Antonio Gramsci n. 38 a Quadrelle, si conferma un importante punto di riferimento per la promozione culturale e artistica del territorio, offrendo eventi di altissimo livello che uniscono riflessione e creatività.

La serata si è conclusa con un caloroso applauso e un invito a continuare il dialogo tra arte, poesia e spiritualità in future iniziative.