Pubblicato il libro “Lo storico salotto di Tina Piccolo”, curato dall’Editore Marino Monti

Il libro “Lo storico salotto di Tina Piccolo, curato dall’Editore Marino Monti, raccoglie innanzitutto foto, poesie e varie interviste ad alcuni personaggi famosi che hanno collaborato con la grandissima poetessa Tina Piccolo, definita “ambasciatrice della Poesia nel mondo”, in 40 anni di Storia di questo prestigioso Salotto Artistico Multimediale e Culturale, che è il degno erede di quello napoletano del poeta Salvatore Tolino che vide passare tutta la Storia artistica di Napoli, per più di 30 anni e, che la stessa poetessa frequentava la Domenica, diventando “la mascotte” e raccogliendo il testimonio che ha iniziato nella sua Pomigliano d’Arco, facendolo diventare l’unico e inimitabile Salotto che abbraccia la Cultura e l’Arte a largo raggio, dando la possibilità a tutti di frequentarlo ed esibirsi. La poetessa Tina Piccolo, così ci racconta il Monti: ha pubblicato più di 40 libri; ha prefazionato centinaia di libri; ha collezionato più di 2000 premi (continuando a vincerne altri); hanno collaborato e partecipato al suo Salotto i più grandi personaggi del mondo dello spettacolo: attori, giornalisti, cantanti, cavalieri, editori, scrittori e poeti, Questo Salotto, sito nella stessa casa della poetessa, viene coordinato dal giovane ed eccellente (preparatissimo nella sua arte di presentatore) giornalista Giuseppe Nappa, nonché Direttore del giornale online “Occhio all’Artista Magazine”, con una trasmissione settimanale trasmessa su Fb che riscuote centinaia di consensi. Un libro che contiene centinaia di foto dei grandi artisti residenti a Napoli e in Italia, con decine di “giovani talenti” che la stessa poetessa, li invita a studiare e, a dare loro preziosi consigli, frutti della sua esperienza, diventando “faro e punto di riferimento” per tutti quelli che vi partecipano. Nel Salotto vengono proposti libri di poesie e altro, dei più talentuosi scrittori e poeti, nonché giovani esordienti nel campo di tutte le arti, con l’esibizione di affermati cantanti della canzone classica napoletana (non faccio nomi per non scontentare qualcuno che dimenticherò di nominare) che hanno e lasciano il loro segno. Un libro che definisco “una piccola enciclopedia” da custodire gelosamente nelle proprie librerie. Complimenti all’’Editore Monti, con la poetessa Tina Piccolo, il giornalista Giuseppe Nappa e tutti coloro che frequentano il Salotto e con fedeltà lo seguono settimanalmente.