Presentazione del Progetto “Sentieri d’Irpinia – Passi e Spassi per una Nuova Comunità Educante” a Baiano

Oggi, presso la scuola Parini di Baiano, è stato presentato il progetto “Sentieri d’Irpinia – Passi e Spassi per una nuova comunità educante”. Questo entusiasmante progetto si rivolge ai giovani di età compresa tra 11 e 17 anni residenti nei 13 Comuni dell’Ambito A6, con l’obiettivo di promuovere la libera espressione delle loro capacità, talenti e aspirazioni personali, incrementando l’autoconsapevolezza e il desiderio di affermazione.

Il progetto offre una varietà di attività tra cui i giovani possono scegliere:

1. **Fitwalking emozionale e slow walking**:

I partecipanti avranno l’opportunità di passeggiare a proprio ritmo insieme a amici, famiglia e guide esperte del territorio, scoprendo luoghi e tradizioni nascoste. Questo approccio permetterà di apprezzare e amare ancora di più la propria terra.

2. **Formazione in aula**:

Verranno impartite lezioni su come raccontare il territorio utilizzando strumenti digitali. Gli argomenti trattati includeranno storytelling, informatica e web reputation, per fornire competenze utili nella narrazione delle bellezze locali.

3. **Living lab**:

I giovani impareranno a elaborare fotografie e video raccolti durante le passeggiate, acquisendo competenze tecniche nel trattamento delle immagini e dei filmati.

4. **Workshop per la costruzione di un album multimediale**:

Questa attività permetterà ai partecipanti di creare un album digitale per promuovere il proprio territorio, utilizzando le competenze acquisite nei moduli precedenti.

5. **Organizzazione di piccoli eventi di promozione**:

Esperti del settore guideranno i giovani nell’organizzazione di eventi di promozione del territorio. I migliori eventi ideati verranno effettivamente realizzati, offrendo un’opportunità pratica di applicare quanto appreso.

Per ottenere una formazione completa, è preferibile partecipare a tutti i moduli proposti, ma è possibile scegliere di partecipare solo a uno o più di essi in base alle proprie preferenze e interessi.

Le attività del progetto inizieranno a settembre 2024, in concomitanza con l’apertura del nuovo anno scolastico. Questo progetto rappresenta un’occasione unica per i giovani dell’Irpinia di esplorare, valorizzare e promuovere il loro territorio, esprimendo al meglio le loro potenzialità. Non perdere l’opportunità di diventare uno dei protagonisti di “Sentieri d’Irpinia – Passi e Spassi per una nuova comunità educante”!