Prepararsi all’inverno: giochi da giocare online o meno

Cosa c’è di meglio nelle serate invernali di giocare con videogame e giochi online per console e PC? Che si giochi da soli o in compagnia, i videogame e i giochi disponibili sulle piattaforme digitali offrono infinite opportunità di svago e intrattenimento. Riunite, quindi, i vostri amici e divertitevi con quelli che, a nostro avviso, sono i migliori videogame della stagione fredda 2023-2024. Ne offriamo di seguito un’approfondita panoramica.

Counter-Strike Global Offensive

Counter-Strike Global Offensive è uno sparatutto tattico multiplayer, sviluppato da Valve e Hidden Path Entertainment. Si tratta del quarto gioco della serie Counter-Strike, disponibile per OS X, PlayStation 3, Linux, Windows e Xbox 360. Il gioco prevede due fazioni opposte, Terrorist e Counter-Terrorist, che si scontrano in diverse modalità di gioco basate su obiettivi. Le modalità di gioco più comuni prevedono, in sostanza, che i Terrorist piazzino ordigni esplosivi e i Counter-Terrorist cerchino di fermarli e di salvare gli ostaggi catturati dagli stessi. Ci sono ben nove modalità di gioco con caratteristiche specifiche e ciascuna richiede abilità e cooperazione di squadra.

The Witcher 3 Wild Hunt

The Witcher 3 Wild Hunt è un gioco di ruolo d’azione sviluppato da CD Projekt. Si tratta del seguito di The Witcher 2 Assassins of Kings, nonché il terzo gioco della serie di videogiochi The Witcher. I giochi seguono la serie di romanzi fantasy Witcher dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, originario della città di Łódź.

The Witcher 3 Wild Hunt, giocabile in un mondo aperto con un’avvincente prospettiva in terza persona, è ambientato in un mondo fantasy, basato sulla mitologia mitteleuropea. I giocatori controllano Geralt di Rivia, un monster slayer noto, per l’appunto, come Witcher, e cercano la sua figlia adottiva in fuga dalla Wild Hunt ultraterrena.

Fortnite

Fortnite è un survival game in cui, in sostanza, 100 giocatori si scontrano gli uni con gli altri con l’obiettivo di essere gli ultimi a rimanere in piedi. Si tratta di una battle royale dalla grafica accattivante e dai ritmi concitati, estremamente ricca di azione e non dissimile da The Hunger Games. Qui il pensiero strategico è indispensabile per sopravvivere.

Gates Of Olympus

Gates of Olympus, sviluppata da Pragmatic Play e disponibile nei migliori casino online, è più di una semplice slot machine. È un viaggio emozionante nell’Olimpo, con una grafica ben curata, una colonna sonora accattivante e potenziali vincite estremamente sostanziose. In pratica, varcherete le porte dell’Olimpo e vi ritroverete faccia a faccia con Zeus, che custodisce un’enorme ricchezza e sarà lieto di ricompensarvi con vincite che potenzialmente possono superare fino a 5.000 volte la vostra puntata.

League of Legends

League of Legends è una Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), ossia un gioco di strategia a squadre in cui due fazioni avversarie si scontrano per distruggere di volta in volta le une le basi delle altre in un campo di battaglia virtuale. I giocatori possono scegliere tra oltre 150 personaggi.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 è un gioco d’azione e avventura ambientato in America nel Far West. Sviluppato da Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 è giocabile da una prospettiva in prima o terza persona ed è ambientato in una ricostruzione di quello che era l’American Old West di fine Ottocento. Il gioco è incentrato sulla vita di Arthur Morgan e sulla collaborazione con la famigerata banda Van der Linde. Oltre a Morgan, la narrazione ruota attorno ai personaggi di John Marston e Micah Bell.

Call of Duty Warzone

Call of Duty Warzone è un popolare royale battle con azione intensa e una vasta mappa di gioco, che consente ai giocatori di lanciarsi in epici combattimenti multiplayer con oltre 150 partecipanti. È previsto sia il gioco multipiattaforma che la progressione cross-platform.

Assassin’s Creed Valhalla

Sviluppato da Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla è un videogame di ruolo d’azione ambientato in epoca vichinga durante il periodo di invasione in Gran Bretagna. Il gioco è strutturato su diverse, avvincenti trame narrativi principali, con missioni secondarie che prendono il nome di World Events. Assumerete il ruolo di Eivor Varinsdottir, un guerriero vichingo che, in sostanza, cerca di stabilire un insediamento per il suo popolo in Inghilterra nell’ 810 d.C.

Hero Wars Online

Hero Wars Online è un gioco d’avventura, con milioni di giocatori in tutto il mondo e una piattaforma estremamente facile da usare. Hero Wars Online può essere giocato su browser e dispositivi mobili, comodamente tramite il proprio account Facebook.

The Last of Us Part II

The Last of Us Part II è un gioco d’azione e avventura con un gameplay emozionante giocato da una prospettiva in terza persona e arricchito da elementi del genere survival horror. Il giocatore attraversa ambienti postapocalittici per avanzare nella storia.

Raid Shadow Legends

Raid Shadow Legends è un altro iconico gioco online. Si tratta di un gioco di ruolo fantasy a turni, ricco di funzionalità multigiocatore e dotato di una grafica accattivante che tiene impegnati i giocatori mentre esplorano il mondo di Teleria insieme ai loro compagni. Raid Shadow Legends è un gioco estremamente elaborato, con una serie d’interessanti modalità one-to-one, come per esempio Dungeon e Campaign.