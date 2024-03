POLLENA TROCCHIA (NA), il plesso Viviani sempre più prossimo a divenire scuola del futuro

Il plesso Viviani dell’I.C. Gaetano Donizetti sempre più vicino a trasformarsi in una scuola del futuro. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato il progetto di variante dei lavori di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico, efficientamento energetico e miglioramento dell’attrattività della scuola di via Fusco che recepisce e fa proprio, tra l’altro, il finanziamento di circa un milione e 200mila euro conferito al comune di Pollena Trocchia da GSE, la società a completa partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce i servizi energetici nazionali, per trasformare il plesso da edificio efficientato a struttura ad energia quasi zero, ossia il cui fabbisogno energetico è pari quasi in via esclusiva all’energia che è in grado di produrre autonomamente. I lavori per restituire alla platea scolastica locale una scuola ecologica, sostenibile, sicura e pienamente funzionale procedono alacremente con l’obiettivo del rientro degli alunni per il prossimo anno scolastico. «Quella che, a inizio di questo anno scolastico, era un’ottima notizia si è ormai trasformata in fatto concreto: i lavori sono già in corso e serviranno a rendere quasi del tutto autonomo, dal punto di vista energetico, il plesso Viviani dell’I.c. Donizetti: ci proiettiamo dunque nel futuro, consapevoli della strada che ancora c’è da fare ma forti del nostro impegno quotidiano per rendere le scuole del nostro territorio tutte all’avanguardia ed adeguate alle rinnovate esigenze del mondo della scuola» ha detto Arturo Cianniello, assessore alla pubblica istruzione e all’edilizia scolastica del comune di Pollena Trocchia. «Ancora una volta la lungimiranza e la caparbietà di questa Amministrazione Comunale fanno arrivare nelle casse municipali importanti risorse sovracomunali che da voci di entrata si trasformano poi in risorse concrete capaci di migliorare la vita dalla nostra comunità cittadina, in questo caso quella scolastica. La programmazione e il lavoro costante, ancora una volta, pagano» ha concluso Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia.