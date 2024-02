POLLENA TROCCHIA (NA). Domenica la sfilata di carnevale. Comune e parrocchie insieme per un’iniziativa di festa

Un carro allegorico, maschere, musica e travestimenti a tema, coriandoli, stelle filanti, artisti di strada. Questo e tanto divertimento promette la sfilata di Carnevale organizzata per domenica pomeriggio dal Comune di Pollena Trocchia e dalle tre parrocchie del territorio: la parrocchia della Santissima Annunziata, la parrocchia di San Gennaro e la parrocchia di San Giacomo Apostolo. L’appuntamento è a partire dalle ore 16 in piazza don Luigi Russo: da qui partiranno il carro e i gruppi parrocchiali travestiti a tema – il Carnevale di Rio, i Pirati dei Caraibi e The Greatest Showmen i temi scelti – che poi percorreranno via San Gennariello, via Dante Alighieri, piazza Amodio, via Salvatore Fusco, via Roma per concludersi infine in Piazza Capece Minutolo, nei pressi della parrocchia della Santissima Annunziata in Trocchia. «Lo scopo di questa manifestazione è creare aggregazione e coinvolgimento con un momento di leggerezza e divertimento. Oltre ai carri, vari artisti di strada si esibiranno e, insieme a musica e balli, accompagneranno l’intero evento» hanno spiegato a una voce i parroci delle parrocchie del territorio. «Quando è emersa la volontà di un gruppo di giovani riuniti intorno alle parrocchie del territorio di provare a far rivivere a Pollena Trocchia una tradizione che con gli anni si era affievolita, quella della sfilata dei carri in vista del Martedì Grasso, come Amministrazione comunale subito ci siamo attivati per trasformare un desiderio in un’iniziativa concreta aperta a tutta la comunità locale, ma soprattutto ai nostri concittadini più piccoli: abbiamo recuperato risorse economiche e fatto da cabina di regia per l’organizzazione di un evento che, siamo certi, sarà assai apprezzato» ha detto il vicesindaco con delega agli eventi, Francesco Pinto. «Amministrare significa non soltanto lavorare affinché il Comune garantisca ai cittadini i servizi essenziali, cosa che ogni giorno cerchiamo di fare al meglio, ma anche promuovere iniziative che sviluppino lo spirito comunitario, tengano in vita la memoria collettiva e sappiano donare momenti di spensieratezza per famiglie e bambini. La sfilata di Carnevale organizzata insieme alle parrocchie per domenica va proprio in questo senso: invitiamo l’intera cittadinanza a partecipare» ha concluso Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia.