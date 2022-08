PD CAMPANIA: BOCCIA, SINDACO AVELLINO SI E’ PRESENTATO AL NAZARENO SENZA INVITO DI RICCI

“Ieri pomeriggio il segretario nazionale del Partito democratico, Enrico Letta, ha incontrato una folta delegazione di sindaci democratici per la presentazione dei punti programmatici dei sindaci in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Un incontro estremamente partecipato e proficuo organizzato dal coordinatore nazionale dei sindaci dem, Matteo Ricci. Nella delegazione selezionata da Ricci non c’era e non poteva esserci il Sindaco di Avellino Festa perché non iscritto al PD. Tant’è che non risulta tra gli interventi né nell’elenco dei sindaci comunicato il giorno prima alla stampa. La sua presenza non prevista, perché non invitato dal Sindaco Ricci, si è materializzata di fatto esclusivamente nella foto finale con una parte della delegazione dei sindaci PD che, al termine dei lavori, ha chiesto al Segretario di immortalare con una fotografia la giornata delle ‘proposte per l’Italia’ da inserire nel programma della campagna elettorale per le elezioni politiche”. Così in una nota il commissario del PD Campania, Francesco Boccia.