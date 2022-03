Pasqua, prima edizione della festa del cioccolato a Nola e a Casamarciano. Lo start sabato 2 aprile

Una Pasqua decisamente più dolce e golosa nell’agro nolano con la prima edizione di “Smart ed Hyria Chocolate” in scena a Casamarciano e a Nola in vista delle prossime festività.

Sabato 2 aprile la galleria commerciale di via Nazionale delle Puglie a Casamarciano ospiterà l’anteprima della Festa più dolce dell’anno: in esposizione un ricco assortimento di gustose praline del marchio della cooperativa agricola “Il Guscio”, ma anche finissimo cioccolato al latte e fondente, creme spalmabili, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta in guscio e cioccolato con raffinate creazioni pasquali.

Stesso scenario sabato 9 aprile con la galleria Hyria Space trasformata in una piccola fabbrica di cioccolato.

“Continua il nostro viaggio tra le dolcezze del territorio, alla riscoperta dei sapori caratteristici della vasta produzione dolciaria locale – spiega l’imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore – approfittiamo della Santa Pasqua per accendere i riflettori sul cioccolato prodotto in zona, ben consapevoli che è il prodotto per eccellenza di questa golosa festività. Un’occasione per promuovere gli sforzi delle aziende locali, in questo caso “Il Guscio” di Visciano, e poter gustare insieme una piccola anteprima di Pasqua”.

“Una primavera di contaminazioni di gusto – aggiunge Sabato Castaldo della cooperativa agricola “Il Guscio” – frutto della combinazione tra eccellenze tipiche locali e “cibo degli dei”.

Nei due eventi di aprile – precisa – la frutta a guscio della Campania prodotta dall’OP si incontra con sapori esotici quali cacao e cocco per un wedding di dolcezze e gusto, risveglio di primavera. Ringrazio l’imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore per aver accolto il nostro invito ben consapevole della ricchezza del nostro patrimonio dolciario, valido competitor sul mercato della grande distribuzione”.

Il Progetto è promosso nell’ambito del PSR Campania 2014-2020 Misura 3 Tipologia: 3.2.1 – Sostegno per informazione e promozione svolte da associazioni di produttori.

