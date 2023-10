Parcheggi selvaggi all’Autostazione di Avellino: Un appello urgente dell’UGL per un intervento immediato

L’Unione Generale del Lavoro Autoferro di Avellino (UGL) esprime profonda preoccupazione per la situazione critica che si sta verificando presso l’autostazione della città. Da oltre un anno, ogni fine settimana, in particolare nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi, l’area destinata ai mezzi pubblici viene invasa da parcheggi selvaggi, creando non solo disagi ma veri e propri ostacoli alla circolazione.

L’area, situata lungo via Fariello, diventa praticamente impraticabile per i mezzi della AIR Campania, con ogni spazio chiuso da automobili che occupano irregolarmente il territorio. Questa situazione impedisce l’accesso ai passeggeri per la salita e discesa dai mezzi, causando notevoli problemi di gestione e disagi ai viaggiatori.

Gli operatori d’esercizio, di fronte a questa emergenza, si vedono costretti a richiedere l’intervento della Polizia, cercando di far rispettare le regole e garantire la sicurezza nella zona. Tuttavia, sembra che le richieste di aiuto inviate all’amministrazione comunale non abbiano sortito alcun risultato positivo. La polizia municipale, a quanto pare, mostra scarso interesse per la problematica, soprattutto dopo le 20, orario in cui gli operatori in servizio sono pochissimi.

Il segretario provinciale UGL di Avellino, sig. Limone Luca, ha avuto un incontro con il sindaco Festa, quest’ultimo ha dato disponibilità a cercare di risolvere la problematica e lo scorso 11 ottobre c’è stato un incontro con l’azienda. Nelle more di perfezionamento dell’accordo è stato chiesto che venga prevista una fermata, per le ultime tre corse serali durante i fine settimana, fuori dalla zona in cui è presente la criticità o, in alternativa, che venga previsto sul posto l’installazione di una sbarra scorrevole che consenta l’entrata solo agli autobus

aziendali.

La richiesta dell’UGL è chiara: un intervento immediato da parte delle autorità competenti per risolvere la questione dei parcheggi selvaggi.