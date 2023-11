Ondata di Furti in serie ad Avella: case svaligiate e appello alla Sicurezza

La tranquillità della serata domenicale è stata spezzata da un’escalation di furti ad Avella, con i ladri che sono tornati in azione nella cittadina archeologica. La preoccupante serie di eventi ha visto tre nuove vittime, le cui case sono state svaligiate, confermando il trend negativo già segnalato nei giorni precedenti.

Gli abitanti delle zone colpite, in via Sant’Angelo e via Santo Iacopo, hanno riportato altri tre furti, unendosi così ai residenti che nelle scorse settimane avevano denunciato episodi simili. La presenza di “topi di appartamento” è sempre più evidente, con i ladri che sembrano prediligere le zone isolate, facilitando così una fuga rapida in caso di pericolo.

Il modus operandi sembra essere simile in tutti i casi, suggerendo che si tratti della stessa banda criminale che mette a segno furti in serie. I proprietari delle abitazioni svaligiate hanno segnalato il drammatico evento, evidenziando il disagio e la paura che si sono diffusi tra i residenti.

Due dei furti sono stati registrati in via Sant’Angelo, mentre il terzo ha avuto luogo in via Santo Iacopo. Alcuni residenti hanno notato la presenza dei ladri, ma i malviventi sono riusciti a sfuggire alla cattura, mettendo in evidenza la loro abilità nel pianificare e eseguire tali azioni illecite.

Il ripetersi di furti in serie sta generando una crescente preoccupazione nella comunità di Avella. Gli abitanti esprimono il timore di ulteriori incursioni e chiedono un intervento urgente per rafforzare le misure di sicurezza. L’appello è rivolto alle autorità competenti affinché intensifichino la sorveglianza e adottino misure preventive per arginare questa ondata di criminalità che sta minando la serenità della cittadinanza. La collaborazione tra residenti e forze dell’ordine è fondamentale per contrastare efficacemente questa serie di furti e ristabilire la sicurezza nelle strade di Avella.