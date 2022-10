di Gianni Polverino

San Callisto nun truvaje na rusella pe ttutto ’o ciardino ’e Cristo.

Amara illazione sulla verginità delle nubili donne. Un detto popolare dice che quando muore una giovane nubile e va in cielo, essendo vergine, diventa una preziosa rosa, e San Callisto, nel fare un mazzetto per la festa del Signore, non ne trovò neanche una.