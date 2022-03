Nola. Una borsa di studio ispirata all’integrazione femminile. L’iniziativa del Cif di Cimitile e del Rotary Club Marigliano Adrianea. Vincitrici due sorelle del liceo di Frattamaggiore

Un elaborato a quattro mani che fotografa uno spaccato di realtà femminile scritto con profondità d’animo e grande competenza. È il lavoro svolto dalle sorelle Antimina e Paola Vallefuoco del liceo classico “Francesco Durante” di Frattamaggiore, vincitrici della prima borsa di studio “Percorsi al femminile” promossa dal Cif di Cimitile su spinta dell’attivissima Donatella Provvisiero e finanziata dal Rotary Club “Marigliano Adrianea” guidato da Elisa De Luca.

Ieri la cerimonia di premiazione nella sala conferenze dell’istituto Masullo Theti di Nola alla quale hanno partecipato, oltre ai ragazzi provenienti dalle scuole superiori del territorio, anche alcuni rappresentanti del comitato scientifico ed esponenti del mondo dell’associazionismo.

Cinquecento euro la somma messa a disposizione dal Club rotariano che – come spiega la presidente Elisa De Luca (anche dirigente scolastica del Masullo Theti) “è un incentivo all’impegno dei giovani che, nonostante tutto, dopo due anni di pandemia, hanno ancora la voglia e la forza di mettersi in gioco e di creare le condizioni per il loro futuro. A loro il più vivo grazie”.

“Questa borsa è la proiezione naturale della rassegna ‘percorsi al femminile’ che il Cif di Cimitile porta avanti da anni promuovendo le “eccellenze rosa” negli ambiti professionali più svariati – aggiunge Donatella Provvisiero – Ringrazio il comitato scientifico composta da figure eccezionali per il grande lavoro svolto ed il Rotary Club di Marigliano, a cominciare dalla presidente Elisa De Luca, per aver creduto in questo progetto sostenendolo non solo economicamente ma anche strutturalmente. Guardiamo ai giovani con fiducia, ben comprendendo lo scenario durissimo che purtroppo da oltre due anni stiamo vivendo, favorendo opportunità e mai divisioni”.

adsense – Responsive – Post Articolo