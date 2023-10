NOLA. Festa dei Gigli 2024, al via il rituale della Bandiera: il calendario di tutte le corporazioni

Al via il rituale della Bandiera . Con l’uscita della prima corporazione, questa mattina – con il passaggio di consegne tra il vecchio ed il nuovo maestro di festa del Giglio del Salumiere – si apre ufficialmente il percorso della Festa dei Gigli 2024. Di seguito il calendario di tutte le corporazioni.

Ortolano 15 ottobre ore 16.00

Salumiere 1 ottobre ore 9.00

Bettoliere 8 ottobre 9.30

Panettiere 22 ottobre 9.30

Barca 8 dicembre 9.00

Beccaio 5 novembre ore 9.00

Calzolaio 29 ottobre ore 9.30

Fabbro 15 ottobre ore 9.00

Sarto 14 ottobre ore 16.00

“Dopo gli anni di stop del Covid ritroviamo finalmente il rituale della Bandiera che rappresenta la prima e fra le più emozionanti fasi della nostra Festa che culminerà con l’apoteosi di giugno. – afferma il Presidente della Fondazione Festa dei Gigli, Francesco De Falco – .In riferimento alle Bandiere, la Fondazione ha fra l’altro avviato l’interlocuzione con la soprintendenza ai beni culturali per avviare l’iter che ci consenta di salvaguardare e musealizzare le bandiere conferendo loro lo status di beni culturali tutelati. A tutti i maestri di Festa un sincero e sentito augurio per questo inizio che possa essere vissuto da tutti noi, insieme alla comunità, nel pieno rispetto della tradizione e dello spirito paoliniano”.