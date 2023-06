NOLA. Domani, al via i “gazebo” di ascolto sul territorio: prima tappa, piazza Duomo

La coalizione “Nola – Domani” apre un ciclo di incontri sul territorio. Questa mattina – domenica 4 giugno – il primo appuntamento si è svolto in piazza Duomo.

Un gazebo, come punto di ascolto delle istanze dei cittadini, ma anche per evidenziare l’attività politica svolta: questo il senso dell’iniziativa. “Abbiamo raccolto tante criticità, ma anche una grande delusione da parte dei cittadini rispetto all’operato di questa amministrazione – recita una nota della coalizione di Nola – Domani -. L’aspetto che maggiormente è venuto fuori è il senso di abbandono e l’assenza dell’istituzione locale. C’è grande delusione, perché dopo un anno, nulla è stato fatto, sebbene rispetto alla compagine di governo si nutrissero molte aspettative Del resto, basta farsi un giro in città per rendersi conto dello stato di degrado in cui la stessa è sprofondata. Con questa iniziativa proviamo a ridare centralità alla politica, intesa come incontro, proposta, ascolto. Nonostante la poca propensione al dialogo di questa maggioranza, non veniamo meno al nostro ruolo di portare la voce della comunità nelle sedi competenti”.

Domenica prossima, 11 giugno il gazebo di Nola Domani farà tappa a Piazzolla, mentre domenica 18 giugno, a Polvica.