NOLA. Antonio Scafuro, giovane diplomato dell’I.P.S.S.E.O.A. Russo di Cicciano alla sua prima nomina da prof.

Appena venti anni e diplomatosi solo alcuni mesi fa, Antonio Scafuro, giovane del nolano, è tra i più giovani docenti dell’area nolana che inizia la sua nuova avventura da professore. E’ stato infatti chiamato ad assumere un incarico presso l’Istituto Superiore “Magnaghi Solari” di Salso Maggiore Terme. Sarà quello docente di Laboratorio Servizi Enogastronomici, settore Sala Bar. Un orgoglio per la sua famiglia e non solo, in particolare per i docenti dell’I.S.S.E.O.A. “Carmine Russo”, istituto professionale di Stato servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di Cicciano, dove ha conseguito il suo diploma professionale. L’attività dell’istituto è protesa alla formazione di personale altamente specializzato nel settore alberghiero e della ristorazione, intensamente richiesto nel territorio e nell’ambito del Mercato Europeo. “Nel 2015 è incominciato il mio percorso alberghiero presso la sede scolastica Ipsseoa Carmine Russo Cicciano . Il 2020 subito dopo aver fatto l’esame di maturità ho conseguito i 24 cfu per far parte della graduatoria docenti. Fin dall’inizio ho sempre visto i professori come una meta, una guida da seguire, e da lì poi ho scelto questo percorso abbastanza difficile da percorrere – afferma il giovane prof.-. Per me essere il più giovane Campano ad essere stato convocato già è un motivo d’orgoglio, e questo mi spinge a dare ogni giorno il massimo e a puntare sempre più in alto.

adsense – Responsive – Post Articolo