Ariano Irpino avrà un Ospedale di Comunità: approvato l’intervento aggiuntivo all’interno del Presidio Frangipane-Bellizzi

Il Presidio Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino ospiterà un nuovo Ospedale di Comunità con 15 posti letto. L’intervento rappresenta un’integrazione che non modifica, ma si va ad aggiungere alla programmazione esistente e finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La disponibilità di spazi all’interno del Presidio ospedaliero di Ariano Irpino ha consentito all’Asl Avellino di proporre la realizzazione di un ulteriore OdC. La proposta, trasmessa alla Regione Campania, è stata accolta dal Presidente Roberto Fico e successivamente approvata dal Ministero della Salute, rendendo possibile l’attivazione di un Ospedale di Comunità con 15 posti letto a servizio del territorio.

«Il Distretto sanitario di Ariano Irpino serve una popolazione di circa 78mila abitanti ed era privo di un Ospedale di Comunità – evidenzia il Direttore generale dell’Asl Avellino, Maria Concetta Conte -. La presenza, all’interno dell’ospedale Frangipane-Bellizzi, di spazi adeguati, ha consentito di elaborare nei tempi utili un progetto per rispondere a un’esigenza concreta di un’ampia fascia di popolazione».

«Sono consapevole – aggiunge la manager – che anche altri territori della provincia avrebbero tratto beneficio dalla presenza di analoghe strutture. Tuttavia, la programmazione del PNRR, definita negli anni 2021-2022, non era più modificabile. L’unica possibilità era individuare immobili del patrimonio aziendale già destinati ad attività sanitarie e immediatamente disponibili per ospitare le nuove strutture previste dal riordino dell’assistenza territoriale e riconducibili alla programmazione PNRR».

L’intervento di Ariano Irpino nasce proprio da questa opportunità: un’iniziativa aggiuntiva che non altera la mappatura provinciale esistente degli Ospedali e delle Case di Comunità, ma la integra, consentendo di colmare una carenza del territorio. Una soluzione già adottata anche da altre aziende sanitarie campane, che hanno realizzato Ospedali di Comunità all’interno dei propri presidi ospedalieri.