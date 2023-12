NAPOLI. Debutta al Teatro Acacia lo spettacolo “La signora della Tv” con Vincenzo De Lucia. FOTO

Un varietà divertente, un inno alla leggerezza con Vincenzo De Lucia che dopo le apparizioni televisive nelle prime serate Rai in “Made in Sud” , “Stasera tutto è possibile” e “Tale e Quale Show” fino alle incursioni a “Domenica In” , accompagnato da ballerini e performer treghetterà il pubblico in una galleria di Signore del piccolo e grande schermo e della musica: Barbara D’Urso, Maria De Filippi e Mara Vernier per citarne alcune. Risate garantite, costumi sfavillanti, gag improvvisate e il continuo coinvolgimento del pubblico per uno spettacolo straordinario. La mission è quella di intrattenere e divertire il pubblico napoletano e campano dal 30 al 3 dicembre. L’avellano Nicola Canonico, attore e produttore della “Good Mood”, è soddisfatto per i due sold out già registrati nelle prime serate e ha dichiarato: “Napoli ci ha accolto con un bel Sold Out e sarà così fino a Domenica. Ci vediamo in giro per lo stivale, Vincenzo De Lucia ,oltre ad essere un grande artista,è una persona meravigliosa. Questo spettacolo ci darà tante soddisfazioni”. Per informazioni sullo spettacolo al Teatro Acacia di Napoli 0812155639