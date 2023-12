NAPOLI. Chiaia: sorpreso con la droga grazie ad una segnalazione YouPol. Arrestato 56enne dalla Polizia di Stato

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, a seguito di una segnalazione sul sistema Yuopol avvenuta pochi giorni prima inerente ad un’attività di spaccio in piazza San Nazzaro, hanno predisposto un servizio di osservazione durante il quale hanno notato un soggetto alla guida di uno scooter che, in cambio di qualcosa, ha consegnato un involucro ad un uomo per poi allontanarsi.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno bloccato l’indagato in via Giordano Bruno trovandolo in possesso di 1.050 euro mentre l’acquirente è stato trovato in possesso di una bustina di cocaina del peso di 0,42 grammi.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto diverso materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e 500 euro.

Pertanto, un 56enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato per guida senza patente poiché revocata mentre lo scooter è stato sequestrato; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.