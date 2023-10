NAPOLI. Centro storico: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 33enne napoletano.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Decumani, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno controllato in vico Ferri Vecchi un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di un involucro contenente cocaina e di 560 euro.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione, sita nella stessa zona, dove hanno rinvenuto, ben occultati, una bustina con circa 43 grammi di cocaina, due panetti di hashish per un peso complessivo pari a circa 154 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga ed altri 2000 euro.

Pertanto, il 33enne è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.