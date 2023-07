MUGNANO. Uso improprio di mezzi comunali, interrogazione e denuncia da parte di Nuova Alleanza Popolare

Il gruppo di opposizione Nuova Alleanza Popolare, sempre attento e vigile a quelle che sono le problematiche del paese, continua nella sua attività di controllo nei confronti dell’amministrazione comunale. Presentata l’ennesima interrogazione con richiesta di risposta scritta, in merito all’uso improprio di auto e mezzi comunali, ed in particolare, auto dei vigili e scuolabus.

La minoranza richiede che l’ utilizzo dei mezzi in uso al Comune debba essere al più presto regolamentato per evitare che l’uso improprio dei predetti mezzi possa costituire oltre che un danno per le casse comunali anche un possibile pericolo.( A. Siniscalchi)