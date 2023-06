Forino (Av): I ragazzi del duo Riccardi – Olivieri conquistano un prestigioso Terzo Posto nel Campionato Provinciale Pulcini ” Ivo Coppola”.

Correva il mese di Marzo del 2020 quando l’ ultima squadra locale che calcava i palcoscenici del calcio dilettantistico irpino, il Forino Calcio 1919 del duo Lamberti – Carpentieri, per quella sciagurata Pandemia da Covid appese le scarpette al chiodo e le future ambizioni sportive di una società e di un ‘ intera Città . Da quel momento in poi e fino al Settembre 2022 alcuno aveva ridato linfa al calcio locale raccogliendo quella centenaria eredità calcistica , continuando cosi’ a fare vivere la Storia del Calcio Forino. Qualcuno però, ardimentosamente, quegli storici colori Bianco – Rossi, ha deciso di farli ” rivivere” partendo però dal basso, ovvero da giovani, da ragazzi e bambini in erba . Su questa base, su queste intenzioni che i mister Gerardo Riccardi ed Antonio Olivieri hanno deciso di fondare, nel Settembre 2022 d l ‘ ASD FORINO disputando alcuni tornei e Campionati Provinciali con varie categorie, tra cui il Secondo Campionato Provinciale ” Ivo Coppola” Calcio Endas dove i valenti atleti si sono distinti nella Categoria Pulcini conquistando un preziosissimo Terzo Posto. Un Terzo Posto che deve inorgoglire la Città di Forino , visto che grazie alla voglia, all’ entusiasmo, alla grinta di questi ragazzini i nobili colori Bianco Rossi, il Simbolo , il nome della nostra terra e della centenaria tradizione calcistica locale è stata portata ancora una volta in giro nei campi d’ Irpinia . Bravi Ragazzi. Daniele Biondi