Questa sera dopo la Celebrazione Eucaristica, come da tradizione, il Comitato Festa e i rappresentanti dei Battenti hanno preparato la Statua miracolosa di Santa Filomena che sarà intronizzata domani. L’ appuntamento per tutti i fedeli è fissato per domani mattina, alle 10, quando la Statua di Santa Filomena sarà portata in processione per il viale De Lucia dai portantini di San Matteo. Dopo la breve processione il Comitato procederà ad intronizzare la Santa e sarà celebrata la Santa Messa.