Mugnano -Il Carnevale della Proloco con “La Mascherata” serinese

La Pro Loco “Rimettiamoci insieme”, per domenica 11 febbraio, ha invitato ad esibirsi un gruppo folcloristico di San Michele di Serino che metterà in scena “La Mascarata”.

Il gruppo allegorico farà divertire tutti, esibendosi su musica tradizionale, indossando costumi variopinti.

Lo spettacolo inizierà alle 10, in Piazza Umberto I. La sfilata percorrerà le strade del paese fino a giungere in piazzetta Padre Pio ove, alle 11:00, ripeterà lo show.

La Mascarata serinese ha origini molto antiche, essa celebra i festeggiamenti per il matrimonio. I protagonisti, in abiti folkloristici, partecipano all’evento nunziale ballando una tarantella.Il corteo nuziale si snoda lungo le strade del paese componendo una lunga fila che è guidata da una persona anziana, detto “‘O Primommo”, il più bravo e più bello nel ballo. La chiusura della fila è affidata al personaggio di Pulcinella.

Quello di domenica è un evento molto atteso da grandi e piccini in quanto la tradizionale danza serinese è famosa in tutta la Campania.(L. Carullo)