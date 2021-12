Mugnano – Gli auguri del Rettore del Santuario di Santa Filomena

Oggi si celebra il Santo Natale e vi riportiamo il messaggio di auguri del Rettore del Santuario di Santa Filomena. “Auguri per il Santo Natale. Una nascita attesa che sta per arrivare.

In questo momento rivolgo il mio sguardo verso tutta la comunità di Mugnano del Cardinale e l’intera Famiglia Filomeniana nel mondo per dare il mio augurio sincero di un Santo Natale dal profondo del mio cuore, ma voglio anche aggiungere una riflessione che mi risuona nella mente in questi giorni.

Un fratello che vive la sincerità costruisce legami veri che danno forza e sostegno nel cammino della vita.

Un fratello che vive l’amore di Dio è capace di trasmetterlo a tutte le persone che incontra.

Un fratello che vive la giustizia ha il coraggio di dire “no” quando deve dire “no”, e di dire “si” quando deve dire “si”

Un fratello che vive la coerenza ha la possibilità di far corrispondere ciò che dice con ciò che fa.

Oggi nel mondo si vive molto individualismo, e l’altro non lo si considera fratello, per cui c’è sempre un senso di sopraffazione e poca attenzione verso il prossimo. Gesù viene nel mondo per rompere i muri dell’indifferenza, e costruire il ponte dell’amore.

Santa Filomena ha scelto di costruire il ponte dell’amore attraverso la Sua testimonianza, donando sé stessa per il Figlio di Dio e facendo così nascere Gesù bambino. A volte non rendiamo possibile la tanto attesa nascita perché non siamo capaci di vivere tutti da fratelli. Augurissimi”.

Don Giuseppe Autorino

