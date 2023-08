Mugnano. Ecco chi era il giovane morto nell’incidente di ieri. Si chiamava Samuel Del Sorbo

La vittima dello scontro tra la moto e il trattore avvenuto a Mugnano del Cardinale ieri si chiama Samuel Del Sorbo e lavorava come tecnico informatico per Assicurazioni Generali a Napoli e svolgeva attività di consulenza. La perdita del motociclista ha lasciato un enorme vuoto a Napoli e Caserta. Molti i messaggi di cordoglio in queste ultime ore: “Ho aperto WhatsApp e speravo che mi avesse guardato le storie come ogni giorno…Sento la sua voce come venerdì. –scrive Alessia – Il suo sorriso soddisfatto con quel maledettissimo casco in mano e dice: ‘Sì, un altro mese e nasce. Sono orgoglioso.’“

Samuel ha riportato gravi ferite sul corpo ed ora la sua salma, con l’autorizzazione della Procura di Avellino, è presso l’Ospedale Moscati per gli accertamenti di rito e potrebbe nelle prossime ore essere riconsegnata alla famiglia per i funerali.