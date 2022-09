Mugnano del Cardinale. Visita in Portogallo per il Rettore don Giuseppe Autorino

Il Rettore del Santuario di Santa Filomena, don Giuseppe Autorino è giunto in Portogallo per adempiere al suo primo incarico ufficiale di Direttore spirituale dell’Arciconfraternita Universale di Santa Filomena. Don Giuseppe Autorino celebrerà, oggi, la Santa Messa alle ore 17:00, nella Chiesa dei Martiri.

In quella chiesa celebrava p. Paul O’Sulivan che ha scritto il libro “Santa Filomena the Wonder-Worker”.

La direttrice portoghese dell’Arciconfraternita, Filomena Garcia ha organizzato l’intero evento ed ha accompagnato il Rettore in pellegrinaggio a Fatima. (L. Carullo)