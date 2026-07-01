Mugnano del Cardinale si prepara alla grande festa: il 2 luglio Maria Santissima delle Grazie torna tra la sua gente

C’è una data che a Mugnano del Cardinale non è mai una semplice ricorrenza. È un appuntamento con la fede, con la tradizione e con l’identità di un’intera comunità.

Mercoledì 2 luglio, il paese celebrerà la Festa Patronale in onore di Maria Santissima delle Grazie, uno dei momenti più sentiti dell’anno, capace di richiamare fedeli, famiglie e tanti mugnanesi che rientrano appositamente per vivere il giorno dedicato alla propria Patrona.

Dopo il rito dell’intronizzazione del mattino, la festa proseguirà anche in serata. A partire dalle 20, in Piazza Umberto I, si respirerà un clima di condivisione e convivialità con uno stand enogastronomico, organizzato dal Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie in collaborazione con Sericè.

L’iniziativa vuole offrire un’occasione per ritrovarsi insieme, condividere una serata di festa e accompagnare simbolicamente l’ascesa della Madonna tra la sua gente, in un’atmosfera resa ancora più suggestiva dalle luminarie che illumineranno il cuore del paese.

La festa patronale rappresenta ogni anno molto più di un evento religioso. È il momento in cui una comunità riscopre le proprie radici, rinsalda i legami e accoglie chi torna a casa per vivere una tradizione tramandata di generazione in generazione.

Il 2 luglio Mugnano del Cardinale si vestirà ancora una volta a festa, confermando come la devozione verso Maria Santissima delle Grazie continui a essere il filo che unisce passato, presente e futuro di un intero paese.