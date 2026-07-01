Non è più Maria Carmina Napolitano, Mugnano del Cardinale piange la sua scomparsa

La comunità di Mugnano del Cardinale è stata colpita da un profondo dolore per la scomparsa di Maria Carmina Napolitano, venuta a mancare all’età di 39 anni.

La notizia ha suscitato grande commozione in paese, dove in tanti si stanno stringendo attorno alla famiglia in questo momento di immensa tristezza.

A darne il triste annuncio sono il papà Giuseppe Antonio, la mamma Carmela Dello Russo, il fratello Sabatino, la cognata Filomena Picariello, le nipotine Carmen e Noemi, insieme a tutti i parenti.

La salma, proveniente dall’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, giungerà presso la Parrocchia Maria Santissima del Carmelo di Mugnano del Cardinale, dove sarà celebrato il rito funebre alle ore 16.30. Al termine della cerimonia religiosa il corteo proseguirà verso il cimitero comunale.

In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno raggiungendo la famiglia, a testimonianza dell’affetto che la comunità nutriva nei confronti di Maria Carmina.

La redazione di BiNews esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Napolitano e si unisce al dolore di quanti l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene.