Marzano di Nola si prepara alla festa di Maria SS. dell’Abbondanza: sei giorni tra fede, tradizione e spettacolo

L’attesa sta per finire. A Marzano di Nola tutto è pronto per i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima dell’Abbondanza, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità, in programma dal 24 al 29 luglio 2026.
Come ogni anno, la festa unirà il profondo momento religioso al ricco programma civile, trasformando il paese in un luogo di preghiera, incontro e condivisione.
Il cammino spirituale sarà preceduto dal novenario, in programma dal 17 al 24 luglio, con celebrazioni e momenti di riflessione che accompagneranno i fedeli verso i giorni dedicati alla Patrona.
Il programma religioso entrerà poi nel vivo con le solenni celebrazioni eucaristiche, le processioni, l’accoglienza dei pellegrini, il tradizionale pellegrinaggio ai tre punti del paese e la suggestiva fiaccolata conclusiva, che chiuderà i festeggiamenti mercoledì 29 luglio.
Accanto agli appuntamenti di fede non mancheranno quelli dedicati all’intrattenimento. Il programma civile propone serate di musica, spettacoli, luminarie, concerti bandistici, fuochi pirotecnici e momenti pensati per coinvolgere famiglie e visitatori.
Tra gli eventi in cartellone figurano lo spettacolo “Tale e Quale Show”, il concerto della Jova Live – Jovanotti Tribute Band, le esibizioni delle bande musicali “Città di Francavilla Fontana”, “Gioia del Colle” e “Città di Mottola”, fino al tradizionale spettacolo pirotecnico che chiuderà la manifestazione.
Per Marzano di Nola non sarà soltanto una festa patronale, ma un’occasione per ritrovarsi, rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità e rinnovare una devozione tramandata di generazione in generazione.
Il programma completo è consultabile nel manifesto ufficiale dei festeggiamenti.