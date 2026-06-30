Mugnano del Cardinale si prepara alla Festa di Maria Santissima delle Grazie: fede, tradizione e spettacolo nel programma 2026

MUGNANO DEL CARDINALE – È stato ufficialmente presentato il programma dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie, uno degli appuntamenti religiosi più attesi e sentiti dalla comunità di Mugnano del Cardinale. Un calendario ricco di celebrazioni liturgiche, iniziative culturali e momenti di intrattenimento che accompagnerà fedeli e cittadini per tutto il mese di luglio.

Le celebrazioni prenderanno il via mercoledì 1° luglio con la veglia di preghiera “Aspettando l’intronizzazione della Madonna delle Grazie”. Il giorno successivo, giovedì 2 luglio, si terrà il solenne rito dell’Intronizzazione della Vergine, seguito dalla Santa Messa, momento centrale della devozione mariana della comunità.

Dal 9 all’11 luglio spazio al Triduo di preparazione presso il Santuario di Santa Filomena, in vista della festa patronale che entrerà nel vivo domenica 12 luglio con la Santa Messa, la tradizionale processione e la solenne celebrazione serale dedicata alla Vergine Maria. Le iniziative religiose proseguiranno anche lunedì 13 luglio e si concluderanno mercoledì 22 luglio con la celebrazione e la successiva intronizzazione della Madonna in Piazza Umberto I.

Accanto al programma religioso, il Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie ha predisposto un ricco calendario di eventi civili pensati per coinvolgere cittadini e visitatori. Tra gli appuntamenti figurano la proiezione dell’immagine della Madonna, lo stand gastronomico “Maria tra la sua gente”, la mostra d’arte collettiva con la premiazione del concorso dedicato agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Manzoni”, oltre agli spettacoli musicali che animeranno Piazza Umberto I.

Tra gli eventi più attesi spiccano il concerto dei Mixitalia nella serata di sabato 11 luglio, l’esibizione della Banda Musicale Città di Altavilla Irpina prevista per domenica 12 luglio e il concerto di Gianni Fiorellino, in programma lunedì 13 luglio, seguito dal tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici che chiuderà i festeggiamenti.

Il manifesto si apre con un messaggio del parroco, don Giuseppe Autunno, che invita la comunità a vivere la festa come un autentico tempo di grazia, fraternità e condivisione, affidandosi alla protezione della Madonna delle Grazie.

Anche quest’anno Mugnano del Cardinale si appresta così a vivere giorni intensi di spiritualità, partecipazione e tradizione, confermando una festa che rappresenta uno dei momenti più significativi dell’identità religiosa e culturale del paese.