MUGNANO DEL CARDINALE. Si è spenta la nonnina centenaria Felicia Bianco. Il ricordo dei nipoti

Lo scorso 23 marzo avevamo raccontato una giornata di festa e di gioia vissuta a Mugnano del Cardinale, dove la signora Felicia Bianco celebrò il suo centesimo compleanno. Una vita ricca di esperienze e di sacrifici, segnata dalla dedizione alla famiglia e al lavoro nei campi e nei boschi, che ha meritato di essere festeggiata con affetto e riconoscenza da tutta la comunità.

Felicia Bianco, conosciuta da tutti per la sua dolcezza e la sua forza d’animo, ha trascorso gran parte della sua vita dedicandosi alla cura dei figli e al lavoro nei campi insieme alla sorella del marito. Dopo la prematura scomparsa del coniuge a soli 40 anni, Felicia e la cognata hanno affrontato le difficoltà della vita con una determinazione e una solidarietà invidiabili, creando un legame indissolubile che è stato un esempio per tutta la comunità.

Oggi, alle 16, Felicia Bianco ci ha lasciati per sempre, nella serenità che ha caratterizzato la sua esistenza. La sua dipartita segna la fine di un’epoca e lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata. La nipote Maietta Felicia, insieme a tutti i suoi cari nipoti, desidera ricordare la dolcezza della loro nonna, una persona che ha insegnato loro a lottare nella vita e a non arrendersi mai di fronte alle avversità.

Felicia Bianco è stata una figura di riferimento, un pilastro per la sua famiglia e per la comunità di Mugnano del Cardinale. La sua vita, fatta di sacrifici e di amore incondizionato, rimarrà per sempre un esempio di resilienza e di dedizione. Il ricordo di Felicia vivrà nei racconti e nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e di apprezzarne la bontà e la saggezza.

In questo momento di dolore, tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia di Felicia, offrendo il proprio sostegno e condividendo il peso della perdita. Le sue lezioni di vita, impartite attraverso l’esempio e l’amore, continueranno a guidare e a ispirare le generazioni future.

Felicia Bianco non è più tra noi, ma il suo spirito vivrà per sempre nei campi e nei boschi che tanto ha amato e nella memoria di chi ha avuto l’onore di chiamarla madre, nonna e amica. Riposa in pace, Felicia, con la consapevolezza che il tuo legato di amore e dedizione continuerà a vivere nei cuori di tutti noi.