MUGNANO del CARDINALE. Incidente mortale sulla Provinciale, il bilancio poteva essere più grave

Le conseguenze del sinistro mortale avvenuto ieri mattina, domenica 6 agosto 2023, a Mugnano del Cardinale sulla via Provinciale poteva avere conseguenze ancora più gravi. Il gruppo di motociclisti amici stavano percorrendo la strada che li avrebbe dovuto portare verso Monteforte quando si trovano dinanzi il mezzo agricolo, tre di loro riescono a schivarlo, l’ultimo de gruppetto lo centra in pieno. Il centauro 33enne urta con la moto contro il mezzo e nonostante indossasse il casco muore sul colpo. All’arrivo dei soccorritori il giovane era immobile e i sanitari ne dichiarano la morte. A quanto pare, ma sarà l’autopsia a stabilirlo, si è letteralmente spezzato l’osso del collo e sotto il casco una maschera di sangue ne copriva il viso. Sotto choc gli amici motociclisti che erano partiti insieme dall’area casertana per un gita in moto fuori provincia e che nulla hanno potuto fare per aiutare l’amico. La moto coinvolta nel sinistro si è letteralmente accartocciata, resa irriconoscibile. Le indagini dei Carabinieri intervenuti dovranno ricostruire la dinamica dei fatti per stabilire le responsabilità di una tragedia che poteva essere evitata ma allo stesso tempo ancora più grave.