MUGNANO DEL CARDINALE. Incidente in via Kennedy, auto si ribalta e donna finisce in ospedale. VIDEO

Incidente stradale in via Kennedy a Mugnano del Cardinale ieri pomeriggio, venerdì 27 maggio 2022, intorno alle 17,30, una Fiat Panda condotta da una donna si è capovolta dopo un violento urto con marciapiede.

Secondo le dichiarazioni rilasciate dalla donna ai soccorritori un altro veicolo l’avrebbe urtata facendola sbattere contro il bordo del marciapiede che ha poi causato il ribaltamento della Panda. La donna è rimasta in auto e soccorsa da residenti e poi trasportata in ospedale per le cure del caso. L’auto è stata poi prelevata con l’ausilio di un muletto emessa in sicurezza. La signora avrebbe subito una forte contusione alle braccia e tagli vari per il corpo per la rottura di un vetro. Secondo le sue dichiarazioni, che sono in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano intervenuti subito dopo, il conducente dell’altro veicolo si è dileguato senza prestare soccorso.

Purtroppo in via Kennedy a Mugnano del Cardinale non è la prima volta che veicoli scorrazzano a forte velocità





adsense – Responsive – Post Articolo