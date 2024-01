MUGNANO DEL CARDINALE. Incendio di un autovettura in sosta

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 02’00 della notte scorsa, sono intervenuti nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale in via Cupa Lenze per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto interamente il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area circostante. Danni si sono registrati a due autovetture parcheggiate nei pressi ed annerita la facciata dell’edificio limitrofo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Baiano ed una pattuglia della locale Guardia di Finanza per effettuare i rilievi di propria competenza.