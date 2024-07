Sperone: Grande Successo per i Festeggiamenti di S. Elia Profeta e S. Eliseo del 20 Luglio 2024. La dichiarazione del sindaco Alaia

Con uno spettacolo di fuochi d’artificio tenutosi la sera del 24 luglio 2024, si sono conclusi i solenni festeggiamenti in onore di S. Elia Profeta, patrono di Sperone, e di S. Eliseo. I festeggiamenti, organizzati dal comitato, hanno avuto luogo dal 20 al 24 luglio.

Durante l’evento, le riflessioni di tutti i partecipanti, comprese quelle dell’Amministrazione comunale, hanno sottolineato la vicinanza e il supporto costante agli organizzatori. La kermesse, ben orchestrata dal comitato festa in tutte le sue componenti civili e religiose, ha registrato un’ampia partecipazione non solo dalla comunità di Sperone, ma anche da numerosi cittadini provenienti da altre realtà della Campania.

La festa è stata pensata per tutte le fasce sociali, inclusiva sia per età che per varietà di iniziative, contribuendo anche a un significativo successo economico per molti operatori locali e non. Il Comitato Festa “S. Elia” ha dimostrato, anche quest’anno, grande competenza e lungimiranza nel realizzare un programma di iniziative apprezzato da tutti per la qualità dei contenuti.

Il successo dei festeggiamenti è principalmente attribuibile alla dedizione e devozione del popolo di Sperone verso il santo protettore. La comunità ha partecipato con un forte senso di appartenenza, decretando un successo straordinario.

Questo evento è stato il risultato della capacità, dedizione e senso di responsabilità di tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione. Ha saputo catalizzare una massiccia partecipazione popolare ed è stato il frutto delle sinergie tra laici e cattolici, istituzioni pubbliche e private, e il terzo settore. Quando queste componenti dialogano in modo responsabile e costruttivo, sono capaci di raggiungere grandi obiettivi per la comunità.

Sperone ha dimostrato, ancora una volta, di possedere le migliori energie, realizzando un evento che riempie di soddisfazione l’Amministrazione Comunale per il risultato ottenuto. Questo successo proietta Sperone oltre i propri confini geografici, in una dimensione interprovinciale, rafforzandone l’immagine di realtà dinamica e dalle grandi capacità realizzative, sia a livello individuale che collettivo.

L’auspicio è di continuare su questa strada con il contributo di tutti, fondamentale per la crescita della festa e, soprattutto, del nostro amato paese.

**Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale**