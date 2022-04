MUGNANO DEL CARDINALE. Il capitano Antonio Antonazzo Panico e il maresciallo Gaspare De Luca della Compagnia di Baiano a scuola a parlare di “Cyberbullismo e violenza di genere”

“Cyberbullismo e violenza di genere”: questa la tematica affrontata stamattina nell’incontro che il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Baiano, capitano Antonio Antonazzo Panico, affiancato dal maresciallo Gaspare De Luca, ha avuto con gli studenti del Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate di Mugnano del Cardinale. All’incontro, oltre agli alunni del biennio del Liceo e ai loro docenti, ha partecipato anche il Dirigente Scolastico dell’ISIS Nobile- Amundsen ( del quale il Liceo di Mugnano è parte), prof.ssa Maria Grazia Manzo. Il capitano Antonazzo ha richiamato l’attenzione di tutti i partecipanti a non divulgare immagini o messaggi che possano risultare offensivi o ancora peggio lesivi della dignità umana tramite watsapp , Instagram o Facebook, ribadendo più volte che “ l’unica gara da fare è quella tra chi studia o legge di più”; ha evidenziato , poi, l’importanza di una buona preparazione culturale di base anche per chi decidesse in futuro di arruolarsi nelle forze dell’ordine. Molti i quesiti posti ai Carabinieri dagli studenti, curiosi di conoscere le modalità di accesso alle scuole militari come la Nunziatella o l’Accademia; non è mancato chi , come Mattia, ha chiesto un parere sul caso Stefano Cucchi. Ferme e decise le parole del capitano Antonazzo che ha condannato “tutte le condotte illecite, da qualsiasi parte esse provengano”. Ha chiuso l’incontro il Dirigente scolastico, prof.ssa Manzo, che ha sottolineato come alla base di qualsiasi comportamento corretto ci sia prima il rispetto di sé stessi e poi degli altri e invitato i giovani a “ non lasciarsi distrarre da cose effimere , ma a impegnarsi nello studio e nella vita per diventare cittadini onesti e capaci nella società del futuro”.

Giuseppe Scafuro

adsense – Responsive – Post Articolo