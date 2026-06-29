Mugnano del Cardinale, cala il sipario sulla prima edizione del Beach Volley: gli 80030 conquistano il titolo, già confermato il ritorno nel 2027

di Francesco Piccolo

Le coppe trovano posto in bacheca.

Le luci si abbassano.

La sabbia torna lentamente a svuotarsi.

Ma quello che resterà davvero è l’immagine di una Piazza Umberto I, ai piedi del Santuario di Santa Filomena, piena di persone, sorrisi e applausi.

Si è conclusa così la prima edizione del Mugnano Beach Volley, organizzata dal Forum dei Giovani di Mugnano del Cardinale, una manifestazione che per diversi giorni ha trasformato il cuore del paese in un luogo di sport, incontro e condivisione.

Davanti a una splendida cornice di pubblico, la serata conclusiva si è aperta con l’esibizione dell’artista locale Vincenzo Napolitano, che con la sua musica ha accompagnato l’ingresso del pubblico e l’avvicinamento alla finalissima, contribuendo a creare un’atmosfera di festa già prima dell’inizio della gara.

La finalissima ha poi regalato spettacolo ed emozioni. A conquistare il torneo sono stati gli 80030, che hanno superato gli Underdog con il punteggio di 3-0, aggiudicandosi il primo trofeo della manifestazione.

A dirigere l’incontro è stato il professor Aniello D’Apolito.

Per tutta la durata del torneo il pubblico è stato accompagnato dalla voce di Stefano De Gennaro, speaker della manifestazione. Nella serata conclusiva della finale è stato affiancato dallo speaker di Radio Punto Nuovo, Bruno Gaita, che con la sua esperienza e il suo coinvolgimento ha contribuito a rendere ancora più emozionante l’ultimo atto del torneo.

Il Beach Volley, però, è stato molto più di una competizione sportiva.

Nel corso delle serate il Forum dei Giovani ha proposto appuntamenti sempre diversi, trasformando Piazza Umberto I in un luogo di ritrovo per giovani, famiglie e bambini. Grande successo anche per l’area gastronomica, dove montanare, pizzette e panzerotti hanno accompagnato il pubblico durante tutta la manifestazione, contribuendo a creare un clima di festa e convivialità.

Al termine della finale si è svolta la cerimonia di premiazione tra applausi, fotografie ricordo e sorrisi. A rendere ancora più suggestiva la conclusione dell’evento ci ha pensato il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio, che ha illuminato il cielo di Mugnano del Cardinale salutando una manifestazione destinata a lasciare un bellissimo ricordo.

Nel corso della giornata saranno pubblicati il servizio fotografico completo e il video della serata, così da rivivere tutti i momenti più belli dell’evento.

Prima dei saluti conclusivi, il presidente del Forum dei Giovani, Aniello Della Pietra, e il vicepresidente Andrea Longobardi hanno ringraziato atleti, arbitri, volontari, sponsor e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Poi l’annuncio accolto da un lungo applauso.

Il Mugnano Beach Volley tornerà nel 2027.

Una conferma che testimonia il successo di questa prima edizione, capace di trasformare un torneo sportivo in una vera festa di comunità.

Perché una coppa può essere alzata da una sola squadra.

Ma quando una piazza si riempie di persone, di bambini che giocano, di famiglie che si ritrovano e di ragazzi che lavorano insieme per il proprio paese, la vittoria appartiene a tutti.

E da ieri sera, a Mugnano del Cardinale, è già iniziato il conto alla rovescia per il Mugnano Beach Volley 2027.