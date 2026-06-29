Controlli interforze ad Ischia.

Nella giornata di sabato, la Polizia di Stato e nello specifico gli agenti del Commissariato di Ischia, con il supporto della Squadra Nautica dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Polizia Scientifica e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, dei militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del personale della Polizia Locale e della Capitaneria di Porto, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio sull’isola di Ischia.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 938 persone, di cui 132 con precedenti di polizia, controllato 703 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, contestato 274 violazioni del Codice della Strada e ritirato 4 patenti di guida e 3 carte di circolazione; inoltre, 6 persone sono state sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale e sono stati sequestrati circa 20 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato 6 attività commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative e 3 attività commerciali sono state sanzionate per irregolarità del manuale HACCP (relativo alle condizioni di sicurezza ed igiene alimentare), elevando sanzioni amministrative per un totale di 9.943 euro e sono stati, altresì, sequestrati circa 20 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Infine, sono state controllate 5 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.