NAOLI. Piazza Principe Umberto: rapina una donna della collana d’oro. La Polizia di Stato arresta un 21enne.

Nel pomeriggio di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne, con precedenti di polizia, per rapina aggravata; lo stesso è stato altresì denunciato per ricettazione.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Principe Umberto, sono stati avvicinati da alcune persone che stavano trattenendo il 21enne indicandolo quale autore della rapina di una collana d’oro ai danni di una turista.

Pertanto, gli agenti hanno bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di un’altra collanina d’oro, di cui non ha saputo fornire giustificazione circa la provenienza, ed hanno accertato che lo stesso, poco prima, insieme ad un complice, si era avvicinato alla vittima bloccandola mentre l’altro, dopo averle strappato la collana, aveva guadagnato la fuga spintonandola.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.