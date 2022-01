MUGNANO DEL CARDINALE. Aumentano gli iscritti al liceo nonostante il calo generale nelle scuole campane

Nel generale calo di iscrizioni che si registra da qualche anno non solo nella provincia di Avellino ma anche nella scuola campana e italiana, inevitabile conseguenza dell’ormai inarrestabile fenomeno del calo delle nascite, colpisce non poco il caso del Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate di Mugnano del Cardinale, da dove giungono dati incoraggianti che attestano una positiva inversione di tendenza. Ai sedici alunni in uscita della classe terminale del Liceo Scientifico subentrano, infatti, oltre trenta nuove iscrizioni all’indirizzo Scientifico tradizionale e delle Scienze Applicate : i numeri sono aggiornati al 28 gennaio, ma con la proroga decisa dal Miur, che fissa la scadenza delle iscrizioni al 4 febbraio, potrebbero aumentare e consentire , per il prossimo anno scolastico, oltre la formazione di una classe del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Applicate, anche l’attivazione dell’indirizzo delle Scienze Umane, per il quale si è registrato proprio in questi ultimi giorni un positivo riscontro. Ottimo risultato per una piccola scuola, sede staccata dell’ISIS Nobile- Amundsen di Lauro ( attualmente sotto la reggenza della DS Maria Grazia Manzo) , che è un punto di riferimento ormai da oltre quarant’anni per i sei Comuni del mandamento (oltre a Mugnano del Cardinale, Avella, Baiano, Quadrelle, Sirignano e Sperone) . Le ragioni del successo sono probabilmente da cercare proprio nelle piccole dimensioni dell’Istituto, oggi collocato in Via Montessori, facilmente raggiungibile dagli studenti che vivono nella zona: una scuola “a misura d’uomo”, attenta alla formazione professionale e culturale degli studenti, ma anche alla loro crescita umana e personale, con un team di venticinque docenti in pianta stabile, affiatato e motivato, che vuole contribuire alla valorizzazione del territorio in cui opera .L’offerta formativa è attualmente arricchita dalla partecipazione alle Olimpiadi di Italiano e di Matematica, al Progetto Erasmus plus , alla Staffetta di Scrittura Creativa e anche alla quarta annualità di Scuola Viva, mentre sono ormai diventate un appuntamento tradizionale le manifestazioni della Festa dell’Albero e della Giornata contro la violenza sulle donne, che si prefiggono lo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi dello sviluppo sostenibile e dei diritti umani. Non poteva passare inosservato, nonostante l’emergenza da Covid 19, il settecentesimo anniversario della morte di Dante per il quale gli studenti del Liceo si sono cimentati nella lettura di alcuni Canti della Commedia, nell’aula consiliare del Comune di Sperone e nel Castello Caravita di Sirignano. “La stessa passione che abbiamo noi docenti nell’esercizio della nostra professione cerchiamo di trasmetterla ai nostri giovani, spronandoli sempre alla curiosità e richiamandoli all’etica del dovere e della responsabilità” affermano i referenti di sede di Mugnano, proff. Maria de Rosa Del Giudice e Giuseppe Scafuro.

